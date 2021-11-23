Москва, 23 ноября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. В последнее время растёт количество государств, начинающих осознавать, что следует создавать «страховочную сетку» от недоговороспособности стран Запада. Об этом в ходе выступления на международном форуме Российского союза промышленников и предпринимателей 23 ноября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Всё больше стран начинают понимать необходимость создавать страховочную сетку, создавать системы, которые не будут ставить их в зависимость от капризов, ненадежности, недоговороспособности наших западных коллег», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров пояснил, что Запад понял, что созданной им системе глобализации, которая опирается на торговые и финансовые институты, он стал проигрывать, «в частности, Китайской Народной Республике, которая играла по правилам, изобретённым западными коллегами, и стала вырываться вперёд».

Тогда Запад начал решать появляющиеся проблемы «искусственно», добавил министр.

«И уже он не говорит о международном праве, он говорит о правилах, на которые должен опираться миропорядок. Одним из таких правил, налицо они об этом не говорят, но это очевидно, стало требование реформы ВТО, работу которой тем временем американцы, по сути, заблокировали», — отметил Лавров.

Также по теме: США превращают модель глобализации в пародию — Путин

Глава МИД РФ добавил, что страны Запада блокируют по политическим мотивам, являясь крупнейшими акционерами Всемирного банка и других финансовых институтов, проекты не только в РФ, но и в таких странах, как Сирия.

«Хотя речь идет о соблюдении всех действующих на данный момент норм. Политизация откровенная. Я не думаю, что такими действиями Запад делает себе хорошую репутацию», — констатировал российский министр.

Читайте также: Лавров считает, что процесс перехода к многополярному миру будет долгим

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переход от западоцентричной модели глобального развития во главе с США к многополярному миру будет длительным процессом, он уже многие годы продолжается. Но то, что центр мирового развития уже сместился из Евроатлантики в Азиатско-Тихоокеанский регион и в его ключевую часть — Евразию, это, наверное, очевидно всем, добавил министр.