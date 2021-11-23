Улан-Удэ, , 14:19 — REGNUM В Бурятии на социальные доплаты пенсионерам дополнительно направят около 160 млн рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Пенсия Misanec.ru

Из федерального бюджета на эти цели выделят 150 млн рублей, 9,5 млн — из республиканского.

На соцвыплаты претендуют неработающие пенсионеры, которые получают пенсию ниже прожиточного минимума.

«Прожиточный минимум для пенсионеров в Бурятии на 2021 год установлен в размере 10 372 руб. На сегодняшний день региональные доплаты получают 37,5 тыс. жителей республики», — отметили в правительстве.

Читайте также: Неработающие новосибирские пенсионеры получат социальные доплаты