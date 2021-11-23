Ереван, 23 ноября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 8542 исследования на коронавирус, из которых 531 дал положительный результат. Об этом 23 ноября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Nilses Коронавирус

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Всего в стране выявили 334 878 носителей коронавируса. Из них 308 922 справились с инфекцией, в том числе 1438 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 17 195 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 8761 пациента с COVID-19, в том числе 48 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 4730 тестов на коронавирус 272 были с положительным результатом. 1873 человека медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 30 пациентов с COVID-19.