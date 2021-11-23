Москва, 23 ноября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Всего восемь поправок к проекту бюджета Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов поддержала городская мэрия. Об этом 23 ноября сообщила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

По словам Зяббаровой, были поддержаны поправки, которые внесли фракции «Единая Россия», «Яблоко», а также ряд депутатов Мосгордумы.

Всего же депутаты Московской городской думы предложили к проекту бюджета столицы 107 поправок.