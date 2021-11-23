Ирвайн, США, , 14:16 — REGNUM Компания Activision Blizzard сформировала «Комитет по ответственности на рабочем месте». Об этом 23 ноября сообщает «Игромания».

Бобби Котик Скриншот с YouTube

Новый комитет возглавят Дон Острофф и Ревета Бауэрс. Это подразделение будет следить за тем, насколько успешно компания борется с харассментом и дискриминацией на рабочем месте.

Отмечается, что глава Activision Blizzard Бобби Котик должен будет оперативно предоставлять отчёты в новый комитет.

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