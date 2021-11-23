Ирвайн, США, 23 ноября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Компания Activision Blizzard сформировала «Комитет по ответственности на рабочем месте». Об этом 23 ноября сообщает «Игромания».

Скриншот с YouTube Бобби Котик

Новый комитет возглавят Дон Острофф и Ревета Бауэрс. Это подразделение будет следить за тем, насколько успешно компания борется с харассментом и дискриминацией на рабочем месте.

Отмечается, что глава Activision Blizzard Бобби Котик должен будет оперативно предоставлять отчёты в новый комитет.