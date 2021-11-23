Москва, 23 ноября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Лидер общественного движения «Гражданин» Юрий Шаркович подал заявления в МВД России и Роскомнадзор для проверки деятельности сервиса OnlyFans. Об этом 23 ноября пишет издание «Хабр», ссылаясь на видеообращение Шарковича в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

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Лидер движения «Гражданин» говорит в ролике, что считает деятельность OnlyFans «противозаконной». По словам Шарковича, развитие интимного бизнеса, его пропаганда и «структурное вовлечение» граждан в «единую систему нравственного разложения» уже достигло «масштабов социальной катастрофы».

ИА REGNUM напоминает, что авторы контента в сервисе OnlyFans получают финансирование непосредственно от своих поклонников на ежемесячной основе. Чаще всего платформой пользуются авторы роликов интимного характера, однако на ней зарегистрировано много тренеров, фитнес-инструкторов, музыкантов и представителей других профессий с уникальным опытом и знаниями.