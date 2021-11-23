Москва, , 14:13 — REGNUM В то время как ОПЕК поддерживает стабильность добычи и цен на мировом нефтяном рынке, США постоянно стремятся к его разбалансировке. Об этом 23 ноября заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов на телеканале «Россия 24».

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«Парадокс: ОПЕК+ даёт то, чего не было на рынке углеводородов многие годы. Он даёт предсказуемость. Он даёт понятный рост добычи и понятный уровень цен. А здесь Соединённые Штаты приходят и говорят, что нет! Нет, очень нравилось, как было в 2020 году, в четвёртом квартале 2018 года и в 2014, 2016 годах. Мы хотим, чтобы был экшн!», — заявил Фролов.

Напомним, что президент США Джо Байден готовится объявить начало товарных интервенций из стратегического резерва нефти.