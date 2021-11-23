Монтевидео, , 14:13 — REGNUM В 2021 году в Уругвае зарегистрировано 70 смертей в тюрьмах, что является самым высоким показателем за всю историю страны. Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на портал La Diaria.

Уругвай

До этого наибольшее число смертей в тюрьмах было зафиксировано в 2020 году — 48, за ним следует 2019 год — 44 смерти.

Из 70 зарегистрированных в 2021 году смертей 17 были убийствами, 13 — суицидами, 10 были классифицированы как «сомнительные» и 30 — по естественным причинам.