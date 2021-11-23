Ульяновск, , 14:12 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Алексей Русских продолжает поездки на объекты, где идёт ремонт. 23 ноября он осмотрел ход работ по восстановлению постоянной схемы водоснабжения в Железнодорожном районе регионального центра. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

В пункте водоснабжения Алексей Колчин © ИА REGNUM

Речь идёт о монтаже второй нитки постоянного дюкерного перехода через Свиягу — это будет новый водовод для жителей Железнодорожного района Ульяновска. Губернатор напомнил, что средства на данные цели были оперативно выделены из резервного фонда правительства Ульяновской области — затраты оценили в 41,3 млн рублей.

«Опережаем запланированные сроки на три недели. Новые ветки водоводов решено строить в обход опасного оползневого участка. Для надёжности используем высокопрочный чугун», — сказал Алексей Русских.

Для восстановления постоянной схемы водоснабжения в сентябре на участке рядом с железнодорожным мостом началось строительство двух новых чугунных водоводов. Первый из них на днях введён в эксплуатацию, идёт врезка второго водовода. Установленные временные трубы останутся в качестве резервных.

«После завершения всего комплекса работ мы обеспечим надёжное водоснабжение жителей, социальных учреждений и промышленных объектов Железнодорожного района Ульяновска», — сообщил исполняющий обязанности главы минэнерго Ульяновской области Александр Черепан.

Напомним, что в августе 2021 года из-за изношенности сетей летом произошла крупная авария в Железнодорожном районе. Кроме того, была поднята проблема оползневых процессов. Из-за оползня деформированы три участка водовода, в результате потребление воды в районе было ограничено.

На период строительства возвели временные дюкеры через Свиягу. По словам губернатора, для системного решения вопроса власти приняли решение «не просто залатать старое, а проложить новые надёжные трубы для обновления системы».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября губернатор Алексей Русских оценил ход ремонтных работ в поликлинике № 5 в Ульяновске, которая обслуживает 50 тыс. жителей. Обновление проводится в рамках программы модернизации первичного звена.

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