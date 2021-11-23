Москва, 23 ноября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Если США планируют надавить на Россию с помощью интервенций на нефтяном рынке, то эта идея обречена на провал. Об этом 23 ноября заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов на телеканале «Россия 24».

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«То, что предлагают сделать США — хорошо, они хотят повлиять на рынок с тем, чтобы что? Чтобы цены упали? Ну так есть пример для Российской Федерации — цены могут быть в районе 50−60 долларов, и мы будем всё равно зарабатывать огромные деньги, наши компании и государство», — заявил Фролов.

Напомним, что президент США Джо Байден готовится объявить начало товарных интервенций из стратегического резерва нефти.