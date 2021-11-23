Бишкек, 23 ноября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Киргизская корпорация «Дастан» подписала контракт с Рособоронэкспортом на поставку Военно-морскому флоту (ВМФ) России оборудования на сумму порядка $5,4 млн. Об этом 23 ноября сообщили в администрации «Дастана».

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«Сегодня на территории нашего завода состоялось подписание контракта с Рособоронэкспортом о поставках для ВМФ России 54 аппаратных модулей на 459 млн сомов (около $5,4 млн)», — приводит слова представительницы администрации киргизской корпорации ТАСС.

Также она уточнила, что это оборудование в течение ближайшего времени будет направлено на один из заводов в Россию, и отметила, что в «Дастане» надеются на то, что это соглашение будет началом возобновления экономических связей между киргизскими производителями военной продукции и российскими предприятиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября стало известно, что военнослужащие Центрального военного округа проведут ремонт участка железнодорожного пути, который прилегает к российской военной базе «Кант» в Киргизии.