Томск, 23 ноября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области выявили 258 носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 ноября в региональном оперативном штабе.

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За всё время в Томской области подтверждено 54 085 случаев заражения SARS-CoV-2. Общее число выздоровевших в регионе — 39 311 человек. За сутки выздоровели 26 томичей.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в Томской области был выявлен 281 носитель коронавируса.