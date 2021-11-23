Москва, , 14:12 — REGNUM В проект бюджета Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов к рассмотрению во втором чтении внесено 107 поправок. Об этом 23 ноября сообщила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике, передает корреспондент ИА REGNUM.

Бюджет Bukvi.ru

«Всего ко второму чтению фракциями партий и депутатами Московской городской думы внесено 107 поправок. Заключение редактора по каждой из них включено в перечень поправок», — сказала Зяббарова.

По её словам, все предложения по изменению расходной части бюджета были проработаны с ответственными исполнителями государственных программ и проанализированы с точки зрения обоснованности предлагаемых к принятию или к исключению расходов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве планируют постепенно сокращать дефицит бюджета