Грозный, 23 ноября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В Чечне за прошедшие сутки вновь увеличилась смертельная статистика по COVID-19. Скончались еще шесть жителей региона. Число случаев летального исхода выросло в регионе до 798, сообщили 23 ноября в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За все время пандемии коронавируса в Чечне стали носителями опасной инфекции 27 904 человека. Из них у 105 пациентов были подтверждены тесты на COVID-19 в течение прошедших суток. За последние несколько дней в регионе отмечено небольшое снижение заболеваемости.

Выздоровели за все время в республике 25 944 пациента, в том числе 114 — за прошедший день. Общее число привитых от коронавируса в Чечне составляет свыше 680 тыс. человек. Уровень коллективного иммунитета оценивается в 63,3%.