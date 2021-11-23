Абакан, , 14:10 — REGNUM В Хакасии вынесли приговор жителю Тувы, обвиняемого в убийстве и разбойном нападении. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление было совершено год назад, 8 ноября 2020 года.

Убийство в Абакане Цитата из видео ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

По данным следствия, двое мужчин из Тувы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришли в гаражный массив в Абакане и напали на 63-летнего горожанина, парковавшего автомобиль.

«Мужчины распылили в лицо хозяина автомобиля слезоточивый газ, после чего нанесли потерпевшему множественные удары руками, ногами, штангенциркулем и двумя ножами по голове, туловищу и конечностям», — отметили в ведомстве.

В результате потерпевший скончался на месте, а злоумышленники забрали сотовый телефон, 1,5 тыс. рублей и уехали на его машине. На следующий день в ходе преследования полицейскими на трассе Абакан — Ак-Довурак они попали в ДТП, после чего скрылись.

Один из них был вскоре задержан. Решением суда 30-летний мужчина приговорён к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. С него также взыскали 1,5 млн рублей в пользу потерпевшей стороны. Второй фигурант в настоящее время находится в международном розыске.