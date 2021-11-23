Москва, 23 ноября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Китай ведёт самостоятельную политику на нефтяном рынке. Об этом 23 ноября заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов на телеканале «Россия 24».

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«Китай ведёт самостоятельную политику. Он периодически свою «кубышку» открывает, сколько ему надо достаёт, чтобы сгладить некие пиковые значения на внутреннем рынке», — заявил Фролов.

«То же самое он делает с углём, то же самое он делает с газом. Это самостоятельная политика, которая хронологически совпала с некими телодвижениями со стороны США», — указал он.

Напомним, что президент США Джо Байден готовится объявить начало товарных интервенций из стратегического резерва нефти.