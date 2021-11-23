Вашингтон, , 14:08 — REGNUM Американскому актеру Кевину Спейси по итогам арбитражного разбирательства в прошлом году было предписано выплатить почти $31 млн продюсерской компании MRC, работавшей над сериалом «Карточный домик», передает телеканал CNBC.

Кейвин Спейси Цитата к/с «Карточный домик». реж.Джеймс Фоули, Робин Райт, Джон Дэвид Коулз 2013.США

Отмечается, что суд удовлетворил жалобу MRC, которая обвинила Спейси в нарушении условий контракта и потребовала от него возместить ей убытки, ставшие следствием его действий сексуального характера.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году против звезды «Красоты по-американски» и сериала «Карточный домик» было возбуждено уголовное дело о сексуальных домогательствах, а которых его обвинили сразу несколько человек, в том числе актер Энтони Рэпп и члены съемочной группы сериала.

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