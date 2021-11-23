Москва, , 14:07 — REGNUM Нововведения при допуске в органы госвласти по QR-кодам отвечают мечтам бюрокоратов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября, об этом сообщил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

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«Сбылась заветная мечта российской бюрократии — наконец-то отгородиться от населения! У них ведь все хорошо и только люди мешают: лезут со своими проблемами — то им жилья не хватает, то пенсии маленькие. Теперь QR-коды помогут чиновникам на «законных основаниях» избавиться от этих досадных помех», — отметил Миронов.

Решение о допуске в органы власти по QR-кодам с декабря приняли решение на Кубани.

При этом о допуске в Госдуму по QR-кодам с 6 декабря 2021 года сообщили и в нижней палате парламента.

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