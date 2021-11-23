Москва, , 14:06 — REGNUM Компании в США начали закупать в России дизельное топливо. Об этом 23 ноября заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов на телеканале «Россия 24».

Нефть

«Если мы посмотрим на цены на газ в США, то выяснится, что они находятся на пиковых значениях за последние 12 лет. В два раза выше прошлогодних уровней и нормальных уровней для этого времени года. И цены на газ ещё могут вырасти», — заявил Фролов.

«Кроме того, компании в США закупают в РФ дизельное топливо. Закупить у нас его сейчас оказывается выгоднее, чем купить на территории Соединённых Штатов в некоторых областях… Они закупают у нас мазут в огромных количествах. Не хотят ли США поинтересоваться, как так получилось, что при столь огромных резервах, потенциале добычи, весь этот потенциал, все эти резервы нельзя эффективно использовать для самообеспечения?» — указал он.

Напомним, что президент США Джо Байден готовится объявить начало товарных интервенций из стратегического резерва нефти.