Оренбург, 23 ноября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Фракция КПРФ Законодательного собрания Оренбургской области намерена голосовать против федерального законопроекта о QR-кодах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил лидер фракции Максим Амелин.

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Он отметил, что 42 местных отделения КПРФ в муниципальных образованиях собирают подписи населения против введения системы QR-кодов в регионах. За три дня собрано несколько сотен протестных голосов. Сбор продолжится до 10 декабря.

«Эмоции накаляются! Провели большую встречу с гражданами, возмущёнными введением QR-кодов. Люди требуют сделать всё, чтобы не допустить принятия этого закона», — сказал он.

Добавим, фракция КПРФ в Заксобрании состоит из 12 депутатов. Региональный парламент включает в себя 47 депутатов.

В Оренбурге 25 ноября на заседании Заксобрания состоится рассмотрение федерального законопроекта № 17 357−8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в части введения некоторых ограничительных мер в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции). Докладчиком указана заместитель председателя комитета Законодательного Собрания области по местному самоуправлению и вопросам деятельности органов государственной власти Елена Афанасова («Единая Россия»).

Проект закона предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода о прививке, или документа о перенесенном заболевании, или справки от медотводе от вакцинации. До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.