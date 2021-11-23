Москва, 23 ноября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Дистанционный режим работы, действительно, становится новой реальностью в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец.

Трудовой договор

«И вот после поправок в Трудовой кодекс РФ, легализовавший дистанционную работу мы наконец пришли к признанию и удаленно подписанных договоров.

Такая перестановка на рынке труда должна в первую очередь упростить дистанционный найм, сделать рынок труда более подвижным, стимулировать внутреннюю миграцию кадров между регионами, пусть и в цифровом формате.

А также попутно разгрузить бизнес, снизив издержки на хранение и подписание договоров с удаленщиками. Еще один существенный плюс — гарантия защиты прав обеих сторон трудовых отношений. Так как подписанный удаленно договор несет такую же юридическую силу теперь как и аналоговый, то есть бумажный вариант.

При этом с точки зрения технической инфраструктуры бизнес вполне готов к таким поворотам: системы электронного документооборота, усиленные цифровые подписи на блокчейне — все это уже существует и доступно любому бизнесу через специализированные платформы.

Интегрируется они за один день, представляют из себя простой и удобный веб-интерфейс, а выгода от цифровизации кадрового производства превышает расходы на подобные услуги.

Да и запросы на рынке труда пандемия серьезно поменяла. Согласно исследованию компании UTEAM, 65% компаний отметили рост интереса соискателей к удаленному формату работы. А если учесть, что сейчас наблюдается достаточно острый дефицит кадров, желания работников — превыше всего.

Да и для самих работодателей удаленный сотрудник — это сотрудник, на которого не нужно тратить много средств на подготовку и поддержку рабочего места, а значит он уже обходиться дешевле. Добавьте к этому и то, зарплатные ожидания удаленщиков тем более за пределами столичных регионов как правило ниже, и вы поймете, что и бизнес заинтересован в таком формате не меньше.

Конечно, очевиднее всего этот тренд наблюдается в Москве и МО — как никак крупнейшая в стране агломерация и ее экономический центр, где сосредоточены более 70% крупнейших отечественных компаний.

При этом наиболее востребованы сейчас специалисты интеллектуального труда. В первую очередь IT-специалисты. Для них такой формат оказывается действеннее всего.

При этом понятно, что если сейчас удаленка докажет свою эффективность и запрос останется, то в будущем мы вообще можем прийти к полностью цифровым трудовым отношениям — агрегаторам-платформам, которые объединяют работодателей и соискателей, попутно автоматизировав все вопросы, связанные с трудовыми отношениями: от поиска и оформления кандидатов, до выплат зарплаты и учета налогов.

Взять на себя все функции с большой вероятностью смогут частные компании, которые при этом будут плотно взаимодействовать с государственными структурами, которые в подобной цифровизации заинтересованы не менее самих работодателей и работников.

Ведь когда всё онлайн — это значит, что все прозрачно и контролировать легче, а значит и выполнять задачи по обелению трудовых отношений», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России начнет действовать процедура дистанционного заключения трудового договора. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

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