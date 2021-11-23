Тимашёвск, Краснодарский край, , 14:03 — REGNUM Инвалид-колясочник из Тимашевска Краснодарского края, получивший общероссийскую известность благодаря видео, на котором он поднимается в свою квартиру на третьем этаже на самодельном подъемнике, после трехлетнего ожидания сумел изменить группу инвалидности с третьей на вторую.

Инвалидное кресло

Как сообщили «Кубанские новости», Александр Юдин оказался в инвалидном кресле в 2018 году после перелома шейки бедра. В течение трёх лет он пытался изменить имевшуюся третью группу инвалидности на вторую, но удалось это только после того. как его судьбой заинтересовались СМИ и власти.

«Оказывает, что поменять группу на самом деле довольно быстро, если есть желание со стороны ответственных органов. Сегодня мы уже съездили в пенсионный фонд, я написал заявление на пересчет пенсии. Мне пообещали еще новую инвалидную коляску, жду, когда ее привезут», — сообщил изданию Александр Юдин.

Он также рассказал, что к нему приезжали из администрации Тимашевска для того, чтобы замерить подъемник — не исключено, что в квартиру Юдину установят заводской пандус.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября по соцсетям разлетелось видео, на котором 70-летний мужчина, прикованный к инвалидному креслу, поднимается в квартиру на третьем этаже с помощью самодельного подъёмного механизма. Инженер по образованию, действующий сотрудник крупного предприятия, он сам нарезал, сварил и установил приспособление для подъёма инвалидного кресла. Буквально на следующий день к Юдину приехал глава Тимашевска и заместитель прокурора, чтобы проверить условия жизни мужчины.

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