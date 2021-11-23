Стокгольм, 23 ноября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Лидер партии «Христианских демократов» Эбба Буш оказывает давление на лидера «Центристов» Анни Лёф перед голосованием по принятию бюджета Швеции 24 ноября. В статье от 23 ноября, опубликованной в газете Expressen, Буш пишет, что у оппозиции сейчас есть реальные шансы одержать крупную победу над правительством.

Frankie Fouganthin Эбба Буш

Так, Буш считает, что до проведения парламентских выборов в Швеции в 2022 году страной может управлять нынешнее «левое» правительство, которое будет вынуждено реализовывать бюджет правой оппозиции. Однако, пишет Буш, выбор, конечно, остается за Анни Лёф.

«Выбор сейчас стоит между красно-зеленым месивом, в которой вы уже так погрязли, или новым, правым курсом, которым пойдет Швеция», — отметила Буш.

Напомним, что ранее в этом году лидер «Центристов» Лёф совершила стратегический разворот — по сути своей правая партия отныне будет поддерживать левое правительство «Социал-демократов» и «Зеленых».