Москва, 23 ноября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. На бесплатную перевозку врачей на автомобилях такси в Москве выделено 866,3 млн рублей, сообщает 23 ноября пресс-служба мэра столицы.

Mos.ru Сергей Собянин

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Соответствующее решение принял глава города Сергей Собянин. Услуга перевозки будет предоставляться для врачей бесплатно для оказания помощи пациенту на дому и забора анализов.

В мэрии рассказали, что данный сервис предоставляется с мая 2020 года. В эти полтора года ежедневно задействуется для этих целей в среднем 500 транспортных средств, услугами пользуются более 100 медучреждений.