Гаврилов-Ям, Ярославская область, , 13:56 — REGNUM 23 ноября звёзды российского футбола открыли новые футбольные поля в Гаврилов-Яме Ярославской области. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Андрей Аршавин и Михаил Евраев Yarregion.ru

Андрей Аршавин, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов и Дмитрий Сычев приехали в регион для того, чтобы отобрать молодые таланты для проекта «Наша смена», который подразумевает создание резерва юношеских футбольных лиг. В открытии полей принял участие врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

Два новых малых футбольных поля — начало большого проекта. Далее здесь планируется строительство полноценного стадиона с искусственным покрытием, беговыми дорожками, трибунами и освещением за 100 миллионов рублей. Площадку для этого уже подготовили. Стройматериалы поставил Российский футбольный союз.

«Российский футбольный союз в последнее время начал системно выстраивать работу в детско-юношеском футболе. Чтобы пирамида была стройной, важно создать систему подготовки резерва по стране начиная с раннего возраста. Как раз на эти изменения направлен новый проект «Наша смена», несущий системные перемены в детско-юношеском футболе, начиная от селекции и заканчивая развитием и обучением детских тренеров. Уверен, что уже на региональных фестивалях в Ярославской области, а дальше и в детских и региональных футбольных центрах мы заметим талантливых ребят, с которыми можно и нужно дальше продолжать работу», — отметил Андрей Аршавин.

В Гаврилов-Яме знаменитые футболисты провели мастер-классы, а затем отправились в Ярославль на фестиваль футбола «Наша смена», который пройдет на стадионе «Шинник».

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