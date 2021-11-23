В Ярославской области открыли новые футбольные поля
Гаврилов-Ям, Ярославская область, 23 ноября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. 23 ноября звёзды российского футбола открыли новые футбольные поля в Гаврилов-Яме Ярославской области. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
Андрей Аршавин, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов и Дмитрий Сычев приехали в регион для того, чтобы отобрать молодые таланты для проекта «Наша смена», который подразумевает создание резерва юношеских футбольных лиг. В открытии полей принял участие врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.
Два новых малых футбольных поля — начало большого проекта. Далее здесь планируется строительство полноценного стадиона с искусственным покрытием, беговыми дорожками, трибунами и освещением за 100 миллионов рублей. Площадку для этого уже подготовили. Стройматериалы поставил Российский футбольный союз.
В Гаврилов-Яме знаменитые футболисты провели мастер-классы, а затем отправились в Ярославль на фестиваль футбола «Наша смена», который пройдет на стадионе «Шинник».