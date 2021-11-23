Берлин, 23 ноября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Прогнозы о том, что Североатлантический союз (НАТО) и Евросоюз в скором времени развалятся, оказались преувеличенными. Об этом 23 ноября заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе своего выступления на внешнеполитическом форуме в Берлине.

Sandro Halank Хайко Маас

«Многие прогнозы последних лет о распаде утрированы. Ни Европейский союз и НАТО, ни Запад не распались, как предсказывали многие», — сказал он.

Также Масс уточнил, что Германия и ее союзники по НАТО и ЕС выступает за активное глобальное многостороннее сотрудничество.

«У Германии есть все предпосылки для того, чтобы выстоять в таком конкурентном мире. Наша экономика сильна, наше общество стабильно, наше государство способно к действию. С сильными партнерами и союзниками в Европейском союзе и НАТО мы принимаем активное участие в самых разных аспектах жизни в мире», — добавил глава МИД ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что власти ФРГ хотят улучшения отношений с Россией, однако для этого необходим прогресс в решении конфликта в Донбассе.