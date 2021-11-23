Чебоксары, 23 ноября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В Чебоксарах четверо подростков предстанут перед судом по обвинению в угоне автомобиля. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Chuvashia.sledcom.ru Автомобиль, в угоне которого обвинили группу подростков в Чебоксарах

Под уголовное преследование попали четыре чебоксарца в возрасте 15 — 16 лет. На них правоохранители вышли в ходе расследования обращения об угоне автомобиля.

Следствием установлено, что в ночь с 21 на 22 мая 2021 года злоумышленники увидели в одном из городских дворов ВАЗ-21 102 с открытой водительской дверью. По данным управления, подростки сели в салон, нашли в бардачке ключи зажигания и поехали кататься, но через километр бросили машину и скрылись, испугавшись возможных свидетелей.

Правоохранители также установили, что один из фигурантов уголовного дела забрал свидетельство о регистрации транспортного средства.

Юных чебоксарцев обвинили в угоне автомобиля (п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ). Кроме того, 16-летнему подростку инкриминируют также похищение документа (ч. 2 ст. 325 УК РФ). Дело рассмотрит Ленинский районный суд Чебоксар.

В заведения, где учатся обвиняемые, внесены представления.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года в Чебоксарах завершили следствие по уголовному делу о попытке сбыта наркотиков в отношении 18-летнего парня и его 17-летнего друга.

Подробнее:Двух чебоксарских подростков обвинили в попытке сбыта наркотиков