София, , 14:02 — REGNUM Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 23 ноября выразила соболезнования в связи с трагическим ДТП в Болгарии, где по разным данным погибли от 45 до 47 человек, преимущественно граждан Северной Македонии.

Урсула фон дер Ляйен Global Panorama

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На своей странице в социальной сети Twitter фон дер Ляйен сообщила:

«Я выражаю мои глубокие соболезнования семьям и друзьям жертв трагического ДТП с автобусом, произошедшего вечером в Болгарии.

Урсула фон дер Ляйен Желаю скорейшего выздоровления раненым. В эти страшные времена Европа выражает вам свою солидарность».

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