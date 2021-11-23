Глава Еврокомиссии выразила соболезнования из-за ДТП с автобусом в Болгарии
София, 23 ноября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 23 ноября выразила соболезнования в связи с трагическим ДТП в Болгарии, где по разным данным погибли от 45 до 47 человек, преимущественно граждан Северной Македонии.
Global Panorama
Урсула фон дер Ляйен
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На своей странице в социальной сети Twitter фон дер Ляйен сообщила:
«Я выражаю мои глубокие соболезнования семьям и друзьям жертв трагического ДТП с автобусом, произошедшего вечером в Болгарии.
Желаю скорейшего выздоровления раненым. В эти страшные времена Европа выражает вам свою солидарность».