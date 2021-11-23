София, 23 ноября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 23 ноября выразила соболезнования в связи с трагическим ДТП в Болгарии, где по разным данным погибли от 45 до 47 человек, преимущественно граждан Северной Македонии.

Global Panorama Урсула фон дер Ляйен

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертельное ДТП с туристическим автобусом в Болгарии – все новости»

На своей странице в социальной сети Twitter фон дер Ляйен сообщила:

«Я выражаю мои глубокие соболезнования семьям и друзьям жертв трагического ДТП с автобусом, произошедшего вечером в Болгарии.