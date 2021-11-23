Москва, 23 ноября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Нефтяные интервенции США в настоящее время не могут оказать столь серьёзного влияния на мировой рынок, как могло быть в прошлом. Об этом 23 ноября заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов на телеканале «Россия 24».

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«Проблема для них заключается в двух вещах, на мой взгляд. Точнее, даже в трёх. Первое — это то, что объём резервов, которым они сейчас пытаются играть, как мускулами, по отношению к суточному потреблению нефти, занимает гораздо меньшую долю, чем это было в годах 80-х», — заявил Фролов.

Потребление сейчас составляет, по данным на на четвёртый квартал 2021 года, почти 100 млн баррелей в сутки — речь идёт практически о к докризисных показателях.

«А второй момент заключается в том, какая конкретно нефть в резерве находится? Ведь может так получиться, и скорее всего так получится, что дополнительный вброс нефти в моменте окажет влияние на мировой рынок, то есть на все основные сорта-бенчмарки, а потом, когда новостная волна схлынет, и начнёт оказывать влияние на биржевые торги баланс спроса и предложения, вдруг неожиданно выяснится, что Соединённые Штаты вбросили ту нефть, которая будет бить в первую очередь по их, лёгким сортам», — указал он.

Третий фактор — фактор цены на газ.

«Кроме налогов, кроме собственно цены сырья нужно ещё учитывать и цену на энергоресурсы, которые мы должны затратить на то, чтобы получить нефтепродукты. То есть те энергоресурсы, которые вы должны превратить в электроэнергию, чтобы переработать в сырьё», — пояснил Фролов.

Напомним, что президент США Джо Байден готовится объявить начало товарных интервенций из стратегического резерва нефти.