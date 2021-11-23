Барнаул, 23 ноября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Власти Алтайского края рассчитывают на формирование коллективного иммунитета к COVID-19 в первой половине 2022 года и введение QR-кодов считают временной вынужденной мерой. Об этом 23 ноября во время прямой линии заявил губернатор Виктор Томенко. Его слова цитирует телеграм-канал правительства региона.

Александр Полегенько ИА REGNUM QR-код

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"Меры профилактики ковида приходится принимать. Они временные, они вынужденные. Как только ситуация будет улучшаться, мы будем их отменять. Этот путь надо пройти», — сказал алтайский губернатор.

По его словам, медицинские учреждения в условиях пандемии продолжают работать с большими перегрузками.

При этом власти Алтайского края не стали использовать самые жесткие ограничения, такие как введение QR-кодов на транспорте. Действующие ограничения позволяют стимулировать граждан к вакцинации. Уже в середине декабря количество привитых жителей края составит около 950 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, систему QR-кодов в Алтайском крае начали вводить в конце октября 2021 г., спустя две недели некоторые предприниматели, не получив никакой поддержки и ощутив существенное снижение посещаемости торговых центров, стали формально проверять подтверждение сертификации.

Вместе с тем к 23 ноября в Алтайском крае резко упал интерес к вакцине от COVID-19: за последние сутки вакцинированы всего 2720 человек.

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