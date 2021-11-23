Тегеран, 23 ноября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Иран не отклонялся от заявленной атомной программы. Это подтвердил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, который прибыл в Тегеран для переговоров. Об этом заявил сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), вице-президент страны Мохаммад Эслами.

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«В ходе нашего сегодняшнего диалога Гросси несколько раз подтвердил, что не выявлено никаких отклонений в ядерной программе Ирана», — подчеркнул Эслами в ходе совместной пресс-конференции с главой МАГАТЭ.

Он также добавил, что МАГАТЭ не будет рассматривать политические вопросы, а также «проблему проникновения заговорщиков, которую враги устроили против мирной атомной программы Ирана». По его словам, которые приводит ТАСС, «все вопросы между Ираном и МАГАТЭ являются техническими».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран призывает МАГАТЭ в полной мере осуществлять техническое сотрудничество с Исламской Республикой, не позволяя западным державам продвигать свои политические пристрастия от имени международной организации. Он подчеркнул, что Иран всегда старался поддерживать тесные связи с агентством.