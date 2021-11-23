Москва, 23 ноября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Санкции против «Северного потока — 2» являются вопиющим примером односторонних и политически мотивированных рестрикций стран Запада, заявил 23 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Приметой времени уже много лет стало использование рядом государств Запада, да большинством государств Запада во главе с американцами, политически мотивированных, односторонних рестрикций, которые вводятся за все подряд: по поводу и без повода, как говорится. И, конечно, вопиющий пример — это то, что творят с «Северным потоком — 2», — заявил министр на форуме, организованном Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

Он добавил, что, таким образом, российские компании работают «в очень непростых условиях». Россия реагирует «на подобные недружественные шаги выверено, адекватно, руководствуясь задачами поддержания устойчивости отечественной экономики и финансовой системы».

Как сообщало ИА REGNUM, ране Соединенные Штаты ввели санкции против двух судов и компании, участвующей в проекте газопровода «Северный поток — 2».

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