Сеул, 23 ноября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. С августа по октябрь 2021 года в Южной Корее задержали 1956 человек по подозрению в нарушении закона о наркотических средствах. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Национального агентства полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Наркотики

Согласно опубликованным данным, 1404 человека были задержаны за употребление или распространение психотропных наркотических веществ, 417 человек — наркотиков растительного происхождения, 135 человек — других видов наркотиков.

Известно, что 37,9% задержанных пришлись на лица в возрасте 20−29 лет, 29,2% — в возрасте 30−39 лет, 16,5% — в возрасте 40−49 лет, 2,6% — на подростков.

70% человек были задержаны за употребление наркотиков, 24,6% — за распространение наркотиков, 0,8% — производство и контрабанду наркотиков.

Известно, что в общей сложности при задержании органы правопорядка изъяли 46,7 кг кристаллического вещества.