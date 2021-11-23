В Южной Корее за три месяца изъяли почти 50 кг наркотиков
Сеул, 23 ноября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. С августа по октябрь 2021 года в Южной Корее задержали 1956 человек по подозрению в нарушении закона о наркотических средствах. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Национального агентства полиции.
Согласно опубликованным данным, 1404 человека были задержаны за употребление или распространение психотропных наркотических веществ, 417 человек — наркотиков растительного происхождения, 135 человек — других видов наркотиков.
Известно, что 37,9% задержанных пришлись на лица в возрасте 20−29 лет, 29,2% — в возрасте 30−39 лет, 16,5% — в возрасте 40−49 лет, 2,6% — на подростков.
70% человек были задержаны за употребление наркотиков, 24,6% — за распространение наркотиков, 0,8% — производство и контрабанду наркотиков.
Известно, что в общей сложности при задержании органы правопорядка изъяли 46,7 кг кристаллического вещества.