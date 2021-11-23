Вашингтон, , 14:47 — REGNUM Американская рэп-исполнительница Азилия Бэнкс высказалась относительно творчества своего коллеги Канье Уэста. Об этом 23 ноября пишет издание Billboard.

Азилия Бэнкс Скриншот с YouTube

«…он (Канье Уэст — ИА REGNUM) продавал кроссовки, делал возмутительное дерьмо, и вообще всё, кроме музыки», — критикует Бэнкс. «Когда Канье выпустит какую-нибудь действительно важную музыку, я думаю, тогда мы сможем поговорить об этом. Но сейчас он вроде как деятель культуры», — считает она.

Ранее Канье Уэст анонсировал концерт в поддержку заключенного Ларри Хувера, отбывающего в тюрьме шесть пожизненных сроков. В мероприятии примет участие рэпер Дрейк, с которым Уэст помирился спустя десять лет публичной вражды.

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