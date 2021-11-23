Таллин, 23 ноября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В 2020 году поставщики медицинских услуг населению Эстонии увеличили выручку до рекордных показателей — 1,68 млд евро. Об этом сообщил Институт развития здоровья страны со ссылкой на собственные подсчеты.

Оплата онлайн услуг

Отмечается, что прибыль медучреждений Эстонии выросла в первый год эпидемии коронавируса на 42% — до 128 млн евро. Рост произошел, в основном, за счет увеличения финансирования из государственной Больничной кассы (70% всех полученных средств) и субсидий из государственного бюджета.

По сравнению с 2019 годом поступления из Больничной кассы увеличились на 11% (113 млн евро). Дополнительные средства, выделенные в срочном порядке из государственного бюджета, пошли на покрытие дополнительных расходов, вызванных пандемией, в том числе на средства индивидуальной защиты и на дополнительные услуги медицинских учреждений.

В то же время доход, полученный непосредственно от самих пациентов, снизился в 2020 году на 3% из-за прекращения работы медучреждений в период чрезвычайной ситуации и снижения оказания отдельных медицинских услуг. В целом сумма, полученная от пациентов, составила 12% доходов поставщиков медицинских услуг, совокупная стоимость медицинских услуг для пациентов немного превысила 200 млн евро.