Екатеринбург, 23 ноября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. На Среднем Урале установят еще 60 комплексов фотовидеофиксации. Из них 27 появятся в столице региона, сообщил начальник ЦАФАП ГИБДД по Свердловской области Дмитрий Кузнецов.

Avtouragan.ru Камеры видеофиксации нарушений ПДД

Он отметил, что подобные комплексы являются одним из ключевых компонентов, который влияет на безопасность. В регионе нарушения фиксируют как стационарные, так и мобильные устройства. Мобильные комплексы сотрудники ГИБДД устанавливают в местах, где наиболее часто водители создают аварийные ситуации.

Отметим, что ранее министр транспорта и дорожного хозяйства области Василий Старков заявил, что для обеспечения фотовидеофиксации нарушений ПДД запланировано недостаточное количество средств. Число новых камер сократится почти на четверть по сравнению с прошлым годом.