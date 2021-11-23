Лос-Анджелес, США, 23 ноября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. В Сети появился новый тизер фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Его опубликовали 23 ноября в Twitter-аккаунте Spider-Man NWH Updates and Leaks.

Цитата из к/ф «Человек-паук: вдали от дома». реж. Джон Уоттс. 2019. США Том Холланд в роли Питера Паркера (Человек-паук)

https://twitter.com/Spider_Leaks/status/1462966093346217984

В ролике показано, как люди меняют своё отношение к Питеру Паркеру после раскрытия его тайной личности. На видео Человек-паук (Том Холланд) и Эм Джей (Зендея) обсуждают возможность спрятаться у неё дома, однако девушка отвергает эту идею —так как её отец начал ненавидеть Питера.

Добавим, что премьера кинокомикса «Человек-паук: Нет пути домой» состоится 15 декабря 2021 года. В картине появятся персонажи из других фильмов об этом супергерое.