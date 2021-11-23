Богота, 23 ноября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш начал свой визит в Колумбию. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

По словам Гутерриша, он совершает визит солидарности с колумбийским народом, который даёт планете очень важный пример утверждения мира.

Он отметил, что в мире наблюдается крайне много конфликтов, поэтому очень важно посетить страну, где строится мир.

Специальный представитель Генерального секретаря и глава Контрольной миссии ООН в Колумбии Карлос Руис подчеркнул, что визит Гутерреша — это сигнал для страны продолжать идти по пути мира и примирения.