Владикавказ, 23 ноября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Строительство курорта «Мамисон» в Северной Осетии будет начало в 2022 году, а уже спустя год состоится его открытие. Будут запущены горнолыжные трассы общей протяженностью около 20 км. Такая информация прозвучала в ходе посещения места будущего курорта вице-премьером РФ Александом Новаком и главой РСО-Алании Сергеем Меняйло.

Gztslovo.ru Горнолыжный курорт «Мамисон» (3D визуализация)

По словам генерального директора «Кавказ.РФ» Хасана Тимижева, к реализации проектов на курорте «Мамисон» готовы подключиться три потенциальных инвестора. Они планируют создать более 2 тыс. мест размещения на общую сумму свыше 9 млрд рублей.

К сезону 2023−2024 годов планируется создать на «Мамисоне» снежный парк, две канатные дороги — гондольную и кресельную ‑ и систему искусственного оснежения, а к 2025 году рассчитывают на прием курортом до 110 тыс. туристов в год.

Читайте также: Курорт «Мамисон» в Северной Осетии примет первых туристов через три года