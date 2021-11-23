Москва, 23 ноября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. У более половины жителей России (51%) за время пандемии коронавируса не изменилось отношение к медицинским работникам, независимо от того, работают они с коронавирусными пациентами или нет. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Simon Ruf/UNMEER Врачи

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Улучшилось отношение граждан в работе врачей и медицинских сестёр у четверти опрошенных (25%), ухудшилось у 18% (среди молодежи 18−24 лет — 30%).

Мнения о том, справляется или не справляется система здравоохранения РФ с высокой нагрузкой в пандемию коронавируса, разделились практически поровну. Считают, что справляется 46% (люди старше 60 лет — 57%), не справляется 49% (среди молодежи — 59−66%).

Опрос по телефону проведен 8 ноября 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, каждый четвёртый житель России (38%) не допускают, что в будущем могут обратиться за консультацией врача через интернет или по телефону.

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