Москва, 23 ноября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. США традиционно пытаются внести дисбалансы в мировой рынок нефти и нефтепродуктов. Об этом 23 ноября заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов на телеканале «Россия 24».

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«Здесь возникает такой момент: есть принцип непрерывности власти, и его мы воочию наблюдаем сейчас, глядя на телодвижения, которые предпринимает господин Байден», — заявил Фролов.

По его мнению, президент Байден по сути продолжает то же самое, что делал Трамп.

«Попытки договориться с ОПЕК, попытки надавить на ОПЕК+ — когда это не получается, крики о том, что вот они манипулируют рынком, а мы сейчас будем всех наказывать, чтобы что? Чтобы тоже манипулировать рынком», — указал он.

«США объединяют всех вокруг в каких-то странных манипуляциях, и сами же пытаются манипулировать этим рынком», — подчеркнул эксперт.

Напомним, что президент США Джо Байден готовится объявить начало товарных интервенций из стратегического резерва нефти.