Таллин, 23 ноября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Жители Таллина подали почти 400 предложений в рамках проекта Таллинского народного бюджета-2022. Об этом сообщила столичная мэрия.

Diego Delso Таллин

Цель проекта Таллинского народного бюджета — воплотить в жизнь идеи горожан по благоустройству города. До 12 декабря нынешнего года будет объявлено открытое голосование по предложениям. Победители голосования будут включены в расходные статьи бюджета столицы и будут реализованы в ближайшие годы.

На реализацию победивших идей планируется выделить в бюджете 2022 года 1 000 000 евро: 75% будет распределено среди районов поровну, а 25% — в зависимости от количества жителей района по состоянию на 1 июля 2021 года.

Сообщается, что из поданных предложений к голосованию допущены 132 авторские идеи: в районе Кесклинна — 26 идей, в Ласнамяэ — 15, в Пыхья-Таллине — 11, в Хааберсти — 20, в Мустамяэ — 14, в Пирита — 18, в Нымме — 14 и в Кристийне — 14 идей.

Среди идей есть проекты по строительству новых спортивных и игровых площадок, троп здоровья, велосипедных парковок, парка для выгула собак, по установке кранов с питьевой водой, посадке новых деревьев и многое другое.

Так, житель столицы Григорий Бешкин представил идею о строительстве нового моста через ручей Тискре. По его словам, невозможно не обратить внимание, в каком печальном состоянии находится переходный мостик: он просто разваливается.

По словам автора идеи создания тренажерного зала под открытым небом в Хааберсти Отта Кийвикаcа, нынешний кризис в области здоровья выявил нехватку спортивных залов под открытым небом: «Когда всех отправили тренироваться на улицу, выяснилось, что оборудование на площадках устаревшее и не позволяет заниматься спортом мало подготовленным людям».

Он добавил, что силовые тренировки являются основой каждого вида спорта и также необходимы пожилым людям для поддержания тонуса мышц.

В голосовании за понравившуюся идею могут принимать участие все желающие, достигшие 14-летнего возраста. Зарегистрированным местом жительства голосующего должен быть Таллин. Каждый горожанин может проголосовать за две понравившиеся идеи, представленные в его районе. В цифровом формате голосование будет проходить на сайте taotlen.ee. Чтобы принять в нем участие, необходимо предварительно подтвердить свою личность с помощью государственной услуги аутентификации TARA.