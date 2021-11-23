Москва, 23 ноября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Минцифры РФ и Яндекс планируют в ближайшее время запустить авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), систему для предоставления государственных и муниципальных услуг, в Госдуме идею поддержали, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

В Госдуме ожидают громких заголовков о входе в интернет по паспорту.

«Сейчас любители громких заголовков заверещат про вход в Яндекс по паспорту… Авторизация через ЕСИА (в одном из самых популярных в РФ сервисов) — это очень важный шаг. Надеюсь, всё получится, и примеру Яндекса последуют другие крупные российские платформы — а там, глядишь, и иностранцы подтянутся», — отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в телеграм-канале.

Об авторизации в сервисах Яндекса через ЕСИА сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме.

«Ряд пилотов уже идет. Вот с Яндексом мы должны в ближайшее время запустить авторизацию через ЕСИА», — сказал он.

Так министр ответил на вопрос о сроках предоставления доступа коммерческим компаниям к ЕСИА.