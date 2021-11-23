Стокгольм, , 14:11 — REGNUM «Подстилка Социал-демократов» — именно так в шведской политике долгие годы называли партию «Левых». Однако ситуация складывается таким образом, что теперь «Левые» диктуют условия правительственной партии. Этой теме была посвящена редакционная статья, опубликованная 23 ноября на страницах Dagens Nyheter.

Левая партия. Швеция. Логотип

Напомним, что в настоящее время между лидером «Социал-демократов» Магдаленой Андерссон и лидером «Левых» Нуши Дадгостар продолжаются переговоры, на которых Дадгостар выставила огромный ценник за 28 голосов от своей партии при выборе риксдагом премьер-министра Швеции. Речь идет о требовании поднять размер базовых пенсий.

«Но теперь именно Дадгостар должна отступить», — пишет газета, отмечая, что политическая победа «Левых» этим летом, когда они спровоцировали политический кризис, в результате которого премьер-министру Стефану Лёвену был вынесен вотум недоверия, в буквальном смысле «вскружила им голову», заставив их верить, что они, а не «Социал-демократы», являются реальной партией власти в Швеции.

Отметим, что 23 ноября большинство редакционных статей крупнейших печатных СМИ Швеции было посвящено теме избранию нового премьер-министра перед голосованием в риксдаге намеченным на 24 ноября.

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