Гаврилов-Ям, Ярославская область, 23 ноября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев побывал на стройке фельдшерско-акушерского пункта в селе Ставотино Гаврилов-Ямского района и потребовал от подрядчика срочно ускорить стройку. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

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Как сообщает правительство, объект должны были сдать в конце октября, однако даже сейчас на месте только поле из свай. Находясь на стройке, врио губернатора позвонил представителю подрядчика.

«Илья Михайлович, мы сейчас находимся на стройплощадке ФАПа, которым занимается ваша организация. Срок сдачи объекта в эксплуатацию был 31 октября, сейчас ноябрь. Вы говорите, что будете готовы сдать объект 3—4 декабря. Вы понимаете, что за срыв сроков будут штрафные санкции? Обращаю ваше внимание, что ФАП должен быть не просто сдан в начале декабря, но и построен качественно. Можно работать даже круглосуточно — жители очень ждут фельдшерско-акушерский пункт», — сказал руководителю подрядной организации Михаил Евраев.

Контракт на строительство ФАПа в Ставотино был заключён только 1 октября. Исполнителем является индивидуальный предприниматель из Новгородской области Трушков Сергей Анатольевич. Заказчиком выступает Гаврилов-Ямская ЦРБ, где, кстати, ранее работала новый директор депздрава Оксана Пиклун. Она тоже присутствовала на объекте.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM сам предприниматель, задержка произошла из-за изначально нереального срока исполнения контракта — на строительство ФАПа было дано всего 30 дней. Между тем Сергей Трушков пообещал максимально ускорить стройку.