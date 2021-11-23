Врио ярославского губернатора позвонил подрядчику со стройки
Гаврилов-Ям, Ярославская область, 23 ноября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев побывал на стройке фельдшерско-акушерского пункта в селе Ставотино Гаврилов-Ямского района и потребовал от подрядчика срочно ускорить стройку. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
Как сообщает правительство, объект должны были сдать в конце октября, однако даже сейчас на месте только поле из свай. Находясь на стройке, врио губернатора позвонил представителю подрядчика.
Контракт на строительство ФАПа в Ставотино был заключён только 1 октября. Исполнителем является индивидуальный предприниматель из Новгородской области Трушков Сергей Анатольевич. Заказчиком выступает Гаврилов-Ямская ЦРБ, где, кстати, ранее работала новый директор депздрава Оксана Пиклун. Она тоже присутствовала на объекте.
Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM сам предприниматель, задержка произошла из-за изначально нереального срока исполнения контракта — на строительство ФАПа было дано всего 30 дней. Между тем Сергей Трушков пообещал максимально ускорить стройку.