Белград, 23 ноября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Успешное взаимодействие Сербии с Россией и Китаем является причиной экономических успехов республики. Об этом 23 ноября заявил сербский президент Александар Вучич в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

Predsednik.rs Александр Вучич

«Мы построили за последние семь лет больше больниц, чем за предыдущие 70, <…> за последние два года, 2020−2021, <…> у нас самые высокие показатели экономического роста в стране, около 6,7%. У некоторых — 5%, а у нас +7,5%, 7,6% экономический рост. Нам все это удалось сделать, поскольку у нас есть дружественные отношения с Россией и с Китаем», — сказал он.

При этом Вучич отметил, что также страна получает «огромные инвестиции» от Европейского союза и добавил, что суть политики нынешних властей Сербии в том, чтобы республика оставалась самостоятельной в принятии решений, а также независимой и суверенной.

«И сербская политика никогда не может быть враждебной по отношению к Российской Федерации. Я открыто об этом говорю, и всем в мире говорю об этом, я никогда этого не скрывал», — указал сербский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временный поверенный в делах сербского посольства в РФ Славолюб Царич заявил, что Россия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Сербии и Сербия надеется, что так будет и впредь.