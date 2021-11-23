Уфа, 23 ноября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Пожар в школе Уфы мог произойти в результате возгорания горючих материалов от воздействия пиротехнических изделий. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Взрыв петарды

«Предварительная причина пожара — возгорание горючих материалов от воздействия пиротехнических изделий. Первоначально загоревшимся горючим материалом были лыжные ботинки с утеплителем на полу в помещении с инвентарем в раздевалке для мальчиков при спортивном зале. У двух учеников седьмого класса найдены петарды», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ученики вызваны в школу с родителями.

Отмечается, что по итогам проверки виновные лица будут привлечены к ответственности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из-за пожара из школы Уфы было эвакуировано 354 человека, в том числе 324 несовершеннолетних. К счастью, никто не погиб и не пострадал.